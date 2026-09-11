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Banco Provincia y Gimnasia, en el duelo platense de vóley

María Luz Cosulich (Gimnasia) y Cristhy Jaramillo (Banco) / IG

Por Redacción

Hoy se jugará la quinta fecha del torneo Metropolitano femenino de vóley de División, donde uno de los partidos serán el protagonizarán el duelo platense entre Banco Provincia y Gimnasia.

Dicho compromiso tendrá lugar en el polideportivo del club bancario, en la localidad de City Bell (476 entre 20 y 21) y se pondrá en marcha a las 21:30, según informa la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV).

En el caso de Banco Provincia, dirigido técnicamente por José Luis Rifourcat, viene cumpliendo una labor sobresaliente, ya que se ubica como único escolta del puntero: Boca. En la jornada pasada, Las Guapas vencieron a River.

Por su parte, Gimnasia se encuentra en la mitad de tabla y llega con dos derrotas de manera consecutiva frente a Boca y Ferro por lo que irá por la recuperación.

En cuanto a Estudiantes se medirá contra Ferro, en la “Casa del Vóley” en el Parque Olímpico de Buenos Aires. Se jugará, a partir de las 21, con televisación de Fox Sports.

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