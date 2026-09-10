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COPA ARGENTINA

Banfield, a semifinales, gracias a los penales

X (@CAB_oficial)

Por Redacción

Banfield se convirtió anoche en el primer semifinalista de la Copa Argentina, al derrotar anoche por penales a Deportivo Riestra por 7-6, después de igualar 1-1 en los noventa minutos.

De esta manera, espera en la siguiente instancia del certamen al vencedor de la llave de cuartos entre Boca y Racing.

El certamen federal entró en la recta final de su desarrollo, ya que van quedando menos equipos. Estudiantes, por ejemplo,que viene de eliminar a Barracas Central, aún debe enfrentar a Platense por los cuartos de final. Lo mismo que Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

El que salga ganador de esta llave se cruzará en semifinales al vencedor del partido entre el Pincha y el Calamar.

Banfield había comenzado en desventaja. Logró la paridad y definió su suerte desde los doce pasos. En esa instancia, fue más efectivo que Riestra. Además, tuvo la figura del Ruso Rodríguez, quien le contuvo el último envío a Carlos Quintana.

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