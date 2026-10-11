Banfield derrotó a Tigre y volvió a sonreír

Por la fecha 12 del Torneo Clausura, el Taladro se impuso como visitante ante el Matador, logrando así su tercer triunfo en el campeonato. Además, el conjunto dirigido por Pedro Troglio, le puso fin a una racha de seis partidos sin poder sumar de a tres.

Ante su público, que pudo asistir al estadio José Dellagiovana, la escuadra del Sur del Gran Buenos Aires comenzó con el pie derecho y a los 6’ gracias a un gol de Adrián Balboa se puso en ventaja. Sin embargo, la alegría le duró poco, ya que a los 10’ apareció Jerónimo Domina para igualar el trámite del partido.

Lejos de sentir el golpe, Banfield se repondría y a los 36’ Tomas Adoryan colocaría nuevamente por delante a los banfileños, que en el complemento aguantaron la venida de los de Diego Dabove, para terminar sumando tres unidades fundamentales en la zona B y consumando su retorno a la senda triunfal, algo que había ocurrido por última vez en la quinta fecha.