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Se definen los semifinalistas de la copa argentina

Banfield-Riestra el 9/9: el Pincha iría el 1 de octubre con Platense

Estudiantes llegó seis veces a cuartos de final de la copa argentina

Por Redacción

El partido de cuartos de final de la Copa Argentina 2026 que disputarán Banfield y Deportivo Riestra fue confirmado para llevarse a cabo este miércoles 9 de septiembre. El encuentro está programado para las 19:00 y se disputará en el estadio de Temperley.

El mismo es el primer encuentro con sede confirmada de una ronda cuyo último clasificado fue Boca, al derrotar por 4-3 a Vélez en la tanda de penales posterior a una igualdad sin goles, durante la noche del pasado miércoles 2.

Así, los equipos que dirigen Pedro Troglio y Guillermo Duró, respectivamente, jugarán un partido de trascendencia vital para poder sostener sus puestos de trabajo, con la posibilidad de disputar una semifinal en una copa nacional que siempre otorga oportunidades.

En tanto que el choque entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza chocarán el miércoles 16/9 en el estadio de Banfield, siendo el segundo en tener día y sede.

Boca-Racing, el plato fuerte de esa serie de cuartos de final podría disputarse en el Mario Kempes el domingo 27 de septiembre en fecha FIFA.

Mientras que Estudiantes-Platense sería el último partido en disputarse ya que tal como se informaba ayer en este diario se jugará una vez que concluya la Supercopa Internacional entre el Pincha y Central. Se jugaría el 1ro de octubre en el estadio de Banfield o Defensa y Justicia.

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