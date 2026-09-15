Banfield, rival del Lobo, sumó un empate

Barracas Central rescató un empate como visitante 1-1 ante Banfield en un partido en el que le costó llegar con claridad al área rival y que disputaron anoche, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Florencio Sola, el local había comenzado en ventaja con gol del mediocampista Lautaro Gómez, en el primer minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el volante Iván Tapia igualó de penal, a los 16 minutos del complemento. Otra vez hubo polémica con un arbitraje, esta vez de Sebastián Zunino en favor del equipo de Claudio Tapia.

Con el empate, el Guapo se posiciona undécimo en la zona B con 12 puntos, a uno de la zona de clasificación, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio se ubican un puesto por debajo, con apenas ocho unidades en nueve partidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude recibirá a Independiente Rivadavia, el lunes 21 de septiembre desde las 19:00, mientras que el “Taladro” jugará como visitante ante Gimnasia, el sábado 19 a partir de las 14:30.