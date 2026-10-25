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Um clásico accidentado

Banfield y Lanús quedaron a mano

Por Redacción

Banfield y Lanús empataron ayer 1 a 1, en el Florencio Sola, en un partido de trámite cambiante.

Los goles los hicieron Adrián Balboa para Banfield, en el primer tiempo; y Carlos Izquierdoz para Lanús, en el segundo. Además, el partido estuvo parado dutrante varios minutos, debido a los proyectiles que cayeron sobre Izquierdoz y el arquero Nahuel Losada.

En el primer tiempo, Banfield tuvo más la iniciativa y generó varias jugadas de peligro. El gol del Taladro llegó a los 20 del primer tiempo tras una buena jugada elaborada desde el centro y un pase profundo para Lautaro Gómez. El “10” dominó en el área y tiró el centro atrás para que “Rocky” Balboa la empujara al fondo del arco.

En la segunda mitad, el visitante buscó con centros el empate y tuvo varias pelotas paradas donde avisó lo que vendría.

A los 16, Sepúlveda tiró un centro que encontró a Izquierdoz. El ex Boca apareció por el segundo palo y cabeceó en soledad. Tras el festejo, recibió un proyectil en la cabeza, y Losada fue agredido con un cohete.

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