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LO PERDÍA Y LO DIO VUELTA 2-1

Barcelona reaccionó ante Atlético Madrid y es líder

X (@FCBarcelona)

Por Redacción

A pura reacción, Barcelona dio vuelta el resultado ante Atlético de Madrid y se impuso por 2-1 en el Metropolitano. Con un doblete de Fermín López. De esta manera, los Culé consiguieron tres puntos importantes para mantenerse en lo más alto de La Liga, con 33 unidades, tres más que Real Madrid.

El Colchonero, por su parte, dejó escapar la posibilidad de acercarse a la cima y quedó tercero, con 28 puntos. Los dirigidos por Diego Simeone golpearon primero a los 10 minutos, por intermedio de Giuliano Simeone. Sin embargo, Fermín igualó antes del descanso y, a los 21 del segundo tiempo, completó su doblete para sellar la victoria visitante.

En otros resultados de la jornada futbolera española, Real Betis venció 2-0 al Elche como visitante y se metió en zona de clasificación a la Champions League del próximo año. En tanto que los locales se cayeron en puestos de descenso. Riquelme y Marc Bartra los goles para los Béticos.

Villarreal replicó el mismo resultado en el Estadio de la Cerámica ante Getafe. Buchanan y Romero marcaron los goles en el epílogo del partido.

Por su parte, Real Sociedad se impuso por la mínima ante Rayo Vallecano, con el gol de Óskarsson. Mientras que Celta y Levante igualaron sin goles.

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