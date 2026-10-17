Barcelona va a Betis por un triunfo que le permita liderar la Liga en soledad

Por la novena fecha del campeonato español, el líder Barcelona visita a Real Betis desde las 13.30, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El Barça es puntero con 24 puntos y se saca 4 de diferencia a Atlético Madrid, que también juega hoy, con las presencias de Julián Álvarez y Cuti Romero. El Aleti visita al Espanyol a las 9.

Por otro lado, desde las 11.15 Villareal recibe a Elche, y Valencia hace lo propio ante Bilbao desde las 16. Ayer, La Coruña igualó 1-1 con Levante.