Barco: “Voy a volver a Boca estando bien”

El mediocampista del Chelsea y de la Selección, Valentín Barco, se expresó tras el título de Boca en el campeonato de liga, y comentó que le “quedó la espina” de levantar una copa con el “Xeneize”.

El futbolista de 22 años agregó que está en contacto con los futbolistas actuales del club en el que se formó, a quienes les escribe tras cada partido, y detalló cuál es su sueño pendiente: ganar la Copa Libertadores con Boca.

Además, el volante recordó cómo se dio la final del Mundial 2026, la cual vio desde el banco de suplentes, y dio su candidato a portar la camiseta “10”, tras el retiro del astro Lionel Messi del fútbol internacional.

Identificado con Boca al haber hecho un largo recorrido en sus inferiores hasta llegar a disputar una final de Copa Libertadores, en 2023, Barco comentó todo lo que le significa el “Xeneize”, club al que quiere regresar en algún momento.

“Soy muy hincha de Boca, ahora lo vivo como hincha” comentó el futbolista, que espera poder “volver estando bien”, ya que sostiene la ilusión de “ganar títulos”, para poder “devolverle a la gente todo el cariño” que le dio durante su paso por la institución.

Además de la “espina” de no poder ganar ninguna copa con Boca, ya que se integró al plantel de Primera en 2023 y fue vendido en principios del año siguiente, el jugador del Chelsea aseguró que tiene el sueño pendiente de ser campeón de la Copa Libertadores vistiendo la camiseta “Azul y Oro”.