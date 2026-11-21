Barracas Central le ganó esta tarde 1-0 a Defensa y Justicia, como visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de fútbol.

El único tanto del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo, tras un córner por derecha ejecutado por Iván Tapia que encontró a Norberto Briasco, quien de cabeza la cruzó al segundo palo.

Ahora, el elenco dirigido por Damián Ayude esperará a su rival para los cuartos de final, que saldrá del ganador entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza.