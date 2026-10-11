Barracas le ganó al Globo con dos goles de Briasco

Barracas Central le ganó 2 a 0 a Huracán, como local, en un partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de fútbol, y alimentó su ilusión de clasificar para los playoffs.

Los dos goles el Guapo los marcó el delantero Norberto Briasco, surgido de las inferiores de Huracán, a los 9 minutos del primer tiempo y también a los 17 del complemento.

Con la polémica de cada partido vinculado a Barracas, en el final los jugadores de Huracán reclamaron una mano de Rafael Barrios que no cobró Hernán Mastrángelo ni tuvo intervención del VAR.

El triunfo le cortó al Quemero una racha de 5 partidos sin derrotas. Además, Barracas se ilusiona con llegar a zona de clasificación a las copas internacionales por tabla anual. Por el momento, tiene 38 puntos y el último que se mete a la Sudamericana es Estudiantes, con 44 unidades.

El “Globo”, por su parte, tiene 19 puntos y continúa en zona de clasificación a los playoffs, a pesar de la derrota. Sin embargo, en la tabla anual acumula 41 unidades, a tres de meterse en la Sudamericana.