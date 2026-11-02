Barracas lo empató en el sexto minuto de descuento

Belgrano empató 2 a 2 con Barracas Central en un gran partido, que tuvo un final lamentablemente cargado de polémica. El local ganaba con el doblete del delantero Lucas Passerini, a los 27 del primer tiempo y tres del segundo, mientras que el volante Esteban Rolón descontó a los 34 del complemento y el defensor Nicolás Demartini puso el empate en el sexto minuto de descuento. El reclamo fue por la cantidad de minutos que se jugaron. El Guapo sigue con chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

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