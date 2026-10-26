Barracas se llevó el triunfo de prepo ante Estudiantes (C)

Barracas Central tenía que ganar para meterse en la pelea por clasificar a los playoffs y para luchar por un lugar en la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Por eso necesitaba ganarle como local al descendido Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo salió el partido? Claro, con un triunfo del Guapo por 2-1.

Se había puesto en ventaja el equipo cordobés pero en la parte final Barracas empujó y lo empujaron. Se quedó con uno menos el rival y anotó dos goles, el segundo luego de una clara mano que no fue sancionada. Nadie puede creer que Andrés Merlos o el VAR no lo hayan visto.

Barracas Central (2): M. Miño; R. Barrios, Enzo Taborda, Y. Rak, G. Campi, E. Pereyra; R. Bogarín, E. Rolón, I. Tapia; N. Orsini, N. Briasco. DT: D. Ayude.

Estudiantes RC (1): Lautaro Herrera; G. Maffini, S. Ojeda, M. Valenti, A. Cabrera; J. Antonini, T. González, G. Alanís, F. Cobos; M. Valiente, I. Hesar. DT: R. Forestello.

Goles: PT 44 Hesar (ER). ST: 21’ Enzo Taborda (B), 29’ Rafael Barrios (B).

Expulsado: ST 23 Gonzalo Maffini (ER).

Arbitro: Andrés Merlos