Bautismo de gol para el ecuatoriano Valencia

En algún momento se le tenía que dar. Enner Valencia, en su séptimo partido con la camiseta de Boca, tuvo anoche, ante Central Córdoba, su bautismo de gol.

El delantero, el primer ecuatoriano en la historia del club en convertir un gol, marcó la segunda conquista del partido celebrado en La Bombonera.

Valencia, que se lo vio más activo, comprometido, y decidido a la hora de atacar, respecto de los últimos partidos que le tocó intervenir, aprovechó un desborde por la derecha del juvenil Dylan Gorosito para definir prácticamente debajo del arco, a los 11 minutos del primer tiempo.

El atacante no solo cumplió con su cuota goleadora, sino que además, colaboró con el equipo en la presión alta y en tapar la salida de los centrales rivales.

cómo será EL ITINERARIO DEL PLANTEL

Tras el partido de anoche, a Boca se le vienen días frenéticos, maratónicos, donde no tendrá descanso ya que inmediatamente, se le viene la revancha en el Morumbí ante San Pablo, por la Copa Sudamericana.

De acuerdo al itinerario que tiene por delante el plantel que conduce el Vasco Arruabarrena, hoy volverá a entrenar en Boca Predio, en Ezeiza, y mañana, tras la última práctica, el técnico confirmará la lista de los jugadores que se subirán al avión que los trasladará hasta Brasil.

Precisamente, el lunes al mediodía, el contingente volará hacia el vecino país. Tras el arribo, vendrá el reconocimiento al Morumbí, escenario de la revancha.

El martes a las 21:30, Boca enfrentará a San Pablo, en busca de acceder a las semifinales. Llega a ese compromiso con la ventaja de haber ganado del cruce de oda por la mínima diferencia (gol de Miguel Merentiel).

Inmediatamente después del encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico emprenderán el viaje de regreso al país en vuelo chárter. Tendrán el miércoles libre y regresarán a las prácticas el jueves, ya con la mirada puesta en el clásico ante San Lorenzo, a realizarse el domingo 20 a partir de las 14:45 en el Nuevo Gasómetro.