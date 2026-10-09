Bautista Barros Schelotto se retiró lesionado y entre lágrimas en el Bosque

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, el encuentro entre Gimnasia y Atlético Tucumán en el Bosque dejó una preocupante novedad para el cuerpo técnico del Lobo. El lateral derecho Bautista Barros Schelotto debió abandonar el campo de juego antes de los 20 minutos de la segunda mitad tras sufrir un fuerte traumatismo en su brazo derecho.

La jugada desafortunada ocurrió tras un duro choque con el defensor Juan Infante. Inmediatamente después del impacto, el futbolista del Lobo acusó una molestia severa que le impidió mover la extremidad con normalidad.

Apenas sintió el dolor, el jugador hizo señas al cuerpo médico e intentó probar su condición, pero el malestar le impidió continuar en el terreno de juego. A los 18 minutos del segundo tiempo, fue reemplazado por Alexis Steimbach.

La imagen más impactante de la jornada se dio en su camino hacia el banco de suplentes, donde Barros Schelotto rompió en llanto visiblemente afectado por el dolor y la impotencia de no poder seguir en el partido. El cuerpo médico del club evaluará la zona afectada en las próximas horas para realizar los estudios correspondientes y determinar el grado de la lesión.