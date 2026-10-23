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Volverá en la pretemporada de 2027

Bautista pasó con éxito por el quirófano

bautista barros schelotto junto a los médicos que lo operaron / x

Por Redacción

Bautista Barros Schelotto fue operado ayer con éxito de una luxación recidivante de ambos hombros y ya piensa en su recuperación y en regresar a jugar a partir de la próxima temporada.

El lateral derecho, como se sabe, sufrió en el partido contra Atlético Tucumán, celebrado en el Bosque, la subluxación de hombro derecho lo que derivó en la decisión del cuerpo médico de operarlo, ya que venía de un episodio similar pero en el hombro izquierdo en el compromiso de la fecha anterior ante Independiente Rivadavia, jugado en Mendoza.

El club mens sana emitió un comunicado oficial, a través de las redes sociales, donde afirmó: “El jugador fue intervenido quirúrgicamente con éxito de su lesión sufrida en ambos hombros. La operación fue llevada a cabo por los doctores Ranalletta y Tunessi. Pronta recuperación Bauti”.

Bautista Barros Schelotto será baja del equipo en lo que queda de la temporada y ya piensa en su regreso el año que viene, según los plazos el lateral podría volver para el inicio de la pretemporada 2027.

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