Bayern Munich bajó al Colchonero

Bayern Munich sometió 2-0 al Atlético de Madrid. Los goles de Lennart Karl (54’) y Konrad Laimer (74’) dieron la victoria al equipo alemán en el estadio Metropolitano, cortando la racha de nueve partidos oficiales sin perder del Colchonero.
Los rojiblancos acabaron pagando su conservadurismo, muy cerrados atrás sin que su reacción tras el tanto de Karl sirviera para dar la vuelta al marcador de un partido que empezó con un triste recuerdo.
los demás resultados y partidos de hoy
Shakhtar Donetsk 0 - Sporting de Lisboa 1; Galatasaray 2 - Stuttgart 0; Manchester United 3 - Roma 2; Barcelona 3 - Aston Villa 0; Atlético de Madrid 0 - Bayern Munich 2; Feyenoord 0 - Inter 3; LASK 4 - Slovan Bratislava 0; Bodo/Glimt 0 - Lille 0; y Villarreal 0 - PSG 6.
Hoy: Fenerbahçe - Liverpool; Porto - Napoli; Viking - Sabah FK; Borussia Dortmund - Betis; PSV Eindhoven - FC Brujas; RB Leipzig - Manchester City; Lens - Como; y Slavia Praga - Arsenal.
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