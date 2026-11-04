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LE GANÓ 2-0 EN EL WANDA METRPOLITANO

Bayern Munich bajó al Colchonero

El gol de Konrad Laimer sentenció el partido en Madrid / AFP

Por Redacción

Bayern Munich sometió 2-0 al Atlético de Madrid. Los goles de Lennart Karl (54’) y Konrad Laimer (74’) dieron la victoria al equipo alemán en el estadio Metropolitano, cortando la racha de nueve partidos oficiales sin perder del Colchonero.

Los rojiblancos acabaron pagando su conservadurismo, muy cerrados atrás sin que su reacción tras el tanto de Karl sirviera para dar la vuelta al marcador de un partido que empezó con un triste recuerdo.

los demás resultados y partidos de hoy

Shakhtar Donetsk 0 - Sporting de Lisboa 1; Galatasaray 2 - Stuttgart 0; Manchester United 3 - Roma 2; Barcelona 3 - Aston Villa 0; Atlético de Madrid 0 - Bayern Munich 2; Feyenoord 0 - Inter 3; LASK 4 - Slovan Bratislava 0; Bodo/Glimt 0 - Lille 0; y Villarreal 0 - PSG 6.

Hoy: Fenerbahçe - Liverpool; Porto - Napoli; Viking - Sabah FK; Borussia Dortmund - Betis; PSV Eindhoven - FC Brujas; RB Leipzig - Manchester City; Lens - Como; y Slavia Praga - Arsenal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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