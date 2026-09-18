Beckham sobre Messi: “Tendría que ser considerado para el Balón de Oro”

El presidente y copropietario del Inter Miami, David Beckham, se deshizo en elogios para con el astro argentino Lionel Messi, sobre quien afirmó que “todavía no puede creer” que esté en su equipo.

El ex jugador inglés comentó que suele estar presente en todos las prácticas, para poder ver jugar al “10” durante el mayor tiempo posible. Tras el rendimiento superlativo ante el Cruz Azul mexicano, Beckham aseguró que el capitán argentino tendría que ser “considerado para el Balón de Oro”.