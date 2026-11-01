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A PARTIR DE LAS 18.30

Belgrano busca asegurarse su pase a playoffs ante Barracas

Por Redacción

Belgrano recibe en el Estadio Julio César Villagra a Barracas Central esta tarde desde las 18.30. El vigente campeón del Apertura buscará sellar su clasificación a Octavos de final ante su gente, frente a un Guapo que también intentará cumplir su objetivo de avanzar a la siguiente instancia del campeonato. Arbitra Bryan Ferreyra.

Por su parte, en otro juego clave por los playoffs, en simultáneo, en Parque Independencia, Newell’s se mide ante Unión. La Lepra viene de igualar ante San Lorenzo y está en zona clasificatoria. Mientras que el Tatengue viene de vencer por 3-1 a Estudiantes en Santa Fe, y busca ganar para quedar a tiro del octavo puesto. Daniel Zamora será el encargado de impartir justicia.

Entrada la noche en el sur del gran Buenos Aires, en La Fortaleza Granate, en otro duelo vital por el pase a Octavos, Lanús recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, a partir de las 20.45, con arbitraje principal de Pablo Echavarría. Con un triunfo, los locales se aseguran el pase a playoffs.

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