Belgrano, otra vez, el dueño de Córdoba

Belgrano supo sufrir y golpeó en el momento justo con un contraataque certero, para imponerse por 1-0 ante un Talleres en el clásico de Córdoba. El único gol del partido disputado en el estadio Kempes fue convertido por Ramiro Hernandes, a los 41 minutos del complemento.

El resultado del clásico dejó a ambos clubes en situaciones contrapuestas: el equipo de Zielinski volvió a la punta de la zona B, con 19 puntos, mientras que la “T” marcha en el último con 8 unidades.

El vigente campeón del torneo no tuvo llegadas de riesgo hasta los 36 minutos, con una mala salida desde el fondo de la “T” que permitió al delantero Lucas Passerini controlar dentro del área rival y filtrar para el volante Emiliano Rigoni, que quedaba mano a mano pero no llegó a recibir la pelota.

En el primer minuto de descuento, con un tiro libre jugado hacia atrás, Rick recibió al borde del área y sacó un derechazo a media altura, que Vicentini pudo despejar con un rebote hacia un costado a pesar de estar tapado.

Talleres arrancó el segundo tiempo con la misma intensidad, con la diferencia de que apostó con mayor fuerza por el juego aéreo, a diferencia de la primera mitad.

El elenco de Omar De Felippe comenzó a reiterarse con la misma jugada: tanto en el primer minuto, como a los 12 y a los 23, un tiro libre colgado al segundo palo permitían los cabezazos de Matías Catalán y Valoyes, en dos ocasiones, que no llevaron buena dirección.

Pero cuando iban 41 minutos, el equipo que dirige Ricardo Zielinski dio una clase de contraataque con una corrida impresionante por izquierda del extremo Juan Velázquez, que llegó hasta el fondo y cruzó un centro atrás para el delantero Nicolás “Uvita” Fernández, que no pudo definir bien pero el rebote de su tiro fue empujado al gol por Ramiro Hernandes. Ya no hubo tiempo para mucho más.