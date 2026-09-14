Belgrano rescató un empate en el descuento

Sarmiento no pudo sostener la ventaja y concedió la igualdad 1-1 sobre el final ante Belgrano, en un encuentro disputado este domingo en el estadio Eva Perón de Junín. El conjunto verde abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con un gol del delantero paraguayo Junior Marabel, mientras que Lucas Passerini empató el partido desde el punto penal a los 55’ del complemento.

Tras la agónica repartija de puntos, los comandados por Facundo Sava no pudieron alcanzar la cima de la Zona B del campeonato local y quedaron en la tercera plaza con 16 puntos. En tanto, el cuadro cordobés se ubicó sexto con 13 unidades.

Un duelo parejo tuvo la primera modificación del resultado de la mano de Marabel, quien se hizo cargo de un penal. El atacante de 28 años pateó, pero el arquero rival Thiago Cardozo se estiró para tapar el disparo. Sin embargo, el rebote cayó a favor del futbolista de Sarmiento y solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. La igualdad llegó en el décimo minuto de descuento, de penal.