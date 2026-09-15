Beligoy defendió los arbitrajes y amenazó con ir a la Justicia

El director nacional de arbitraje argentino, Federico Beligoy, defendió el trabajo de los árbitros Andrés Gariano y Silvio Trucco, quienes fueron cuestionados por no expulsar al mediocampista Mauro Arambarri en el pasado partido entre Atlético Tucumán y River. Publicó los audios de la cabina VAR que llevaron a sostener la decisión de la tarjeta amarilla, y amenazó: “Quienes difundieron falsas informaciones, sin ningún tipo de sustento, deberán responder por ello ante la Justicia”.

Beligoy acumula detractores desde hace semanas ya que, a las recientes y furiosas declaraciones del entrenador del Decano, Julio César Falcioni, también se le suman cuestionamientos de los presidentes de River, Lanús e Independiente Rivadavia, además de los entrenadores de Vélez y Gimnasia.

Julio César Falcioni protagonizó una conferencia de prensa memorable, en la que cuestionó agresivamente al arbitraje argentino y enfatizó en la actuación de Andrés Gariano, juez de campo en el partido mencionado, aclarando que se da cuenta rápidamente cuando lo “cagan”.

En medio de sus acaloradas declaraciones, el director técnico cuestionó el criterio del referí de 40 años, a quien incluso se vio haciendo una leve celebración tras el gol del triunfo de River, y afirmó: “Antes de que él fuera polvo o paja, yo ya estaba en una cancha de fútbol”.

Luego de estas verborrágicas afirmaciones, Federico Beligoy salió al cruce reclamando que se intentó “instalar otra falacia contra el arbitraje argentino”, perpetuada por “muchos operadores”, que buscan “instalar una realidad que no existió”.

Además de la publicación del archivo del VAR, la Asociación Argentina de Árbitros expidió un comunicado en el que afirman que “la difusión de afirmaciones falsas, inexactas o carentes de sustento no puede ser amparada abajo el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”, en una situación que “no resulta jurídicamente inocua” y deber ser “considerada” por posibles consecuencias sobre su “seguridad, integridad y honorabilidad”.

“La crítica puede ser legítima, la difamación, tergiversación e imputación sin sustento no lo son”, continuó el mensaje,.