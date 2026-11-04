Belloso no se presentará a la reelección en Central

En un sorpresivo giro político que sacude los cimientos de Roario Central, Gonzalo Belloso confirmó de manera oficial que no se presentará a la reelección como presidente. A través de una carta pública difundida en sus redes sociales, el actual mandatario comunicó que, una vez concluido su mandato en diciembre, no ocupará ningún cargo en la próxima Comisión Directiva ni formará parte de la nueva gestión.

El principal argumento esgrimido por Belloso para dar un paso al costado es una “situación familiar impostergable” que demandará su total atención y prioridad de aquí en adelante. “Rosario Central requiere una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos cuatro años”, expresó conmovido en el escrito, donde también confesó que alejarse de la institución le provoca “mucha tristeza”.

Por otra parte, el dirigente aprovechó la misiva para despejar cualquier tipo de especulación política partidaria. El anuncio ocurre pocos días después de que el intendente de Funes, Roly Santacroce, lo postulara públicamente como un fuerte candidato del peronismo para disputar la intendencia de Rosario en 2027. Al respecto, Belloso fue tajante: “No existe ninguna intención política ni compromiso con nada más que esta situación familiar”.

La decisión del Pejerrey impacta de lleno en el cronograma electoral de la entidad de Arroyito, cuyas elecciones están programadas para el 20 de diciembre. Con el plazo límite para la presentación de listas fijado para este sábado 7 de noviembre, el oficialismo nucleado en la agrupación “Raza Canalla” sufre un fuerte reacomodamiento interno para definir quién encabezará la sucesión.

Hasta el momento, es el único espacio formalmente inscripto ante la junta electoral. De mantenerse este panorama sin que aparezcan listas opositoras antes del sábado, la institución rosarina podría consagrar a su nueva CD sin necesidad de abrir las urnas. Asumiría su esposa Carolina Cristinziano.