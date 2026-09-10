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EL LATERAL IZQUIERDO FUE AMONESTADO A LOS 32’ Y SERÁ BAJA PARA IR A SAN PABLO

Benedetti vio la amarilla y se pierde la revancha

El DT deberá meter mano de manera obligada en la defensa para el duelo de vuelta de cuartos de final en el Neo Química Arena
Gastón Benedetti sumó otra amarilla y queda afuera de la revancha

Por Redacción

En un partido de roce como es costumbre en la mayoría de los choques de estas instancias en Copa Libertadores, uno de los hombres albirrojos que en la previa estaba al borde de la suspensión vio el cartón amarillo mostrado por el uruguayo Esteban Ostojich. El involucrado en cuestión fue Gastón Benedetti, lateral izquierdo titular del conjunto de Alexander Medina, que a los 32’ fue amonestado y de esta manera se perderá el duelo de la próxima semana en San Pablo, cuando el Pincha vaya en busca del pase a las semifinales del torneo más prestigioso a nivel clubes del fútbol sudamericano.

El nacido en Villa Larroque, había visto la tarjeta amarilla en primera instancia frente al DIM, cuando el León abrió su participación en la actual edición en Bogotá. La segunda, recién la sufrió en el partido en Chile frente a Universidad Católica, cuando la escuadra albirroja se trajo la clasificación al derrotar 3-0 a los Cruzados en el Claro Arena.

SEIS QUE DEBERÁN CUIDARSE EN LA VISITA A SAN PABLO

Pensando en el duelo de vuelta en suelo paulista, los jugadores del plantel pincharrata que arrastran dos amarillas y que, pensando en una hipotética clasificación a semifinales deberán cuidarse, son varios.

En primera instancia, el arquero Fernando Muslera que vio ambas tarjetas amarillas en sendos duelos con el DIM por fase de grupos.

Pasando a la zona defensiva, Tomás Palacios es uno de los nombres que ya sufrió un partido de suspensión tras sus amonestaciones con DIM, Cusco y Flamengo. Sin embargo, luego de su suspensión vio el cartón amarillo con el Fla en el Maracaná y por octavos con la Católica. González Pirez también arrastra dos amarillas.

Ezequiel Piovi y el habitual suplente Gabriel Neves en el mediocampo son los dos al borde la suspensión en el sector medio.

Mientras que Carrillo, con la amarilla de ayer también quedó en la cuerda floja de cara al duelo venidero en San Pablo.

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