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Berisso recibe un torneo nacional de beach tennis con presencia de la Selección Argentina y jugadores de Brasil

La competencia comenzó este sábado en el Tiro Federal y continuará mañana desde las 9. Participan deportistas de La Plata y la región, de distintos puntos del país y del exterior, en categorías profesionales y amateurs.

Por Redacción

Berisso es escenario este fin de semana de un torneo nacional de beach tennis que reúne a jugadores de distintos puntos del país, representantes de Brasil y deportistas que integraron la Selección Argentina en los recientes Juegos Panamericanos.

La competencia, organizada por la Asociación Argentina de Tenis, comenzó este sábado en las instalaciones del Tiro Federal de Berisso y convocó a participantes de La Plata y localidades de la región, además de competidores llegados de otros puntos de Argentina y del exterior.

Uno de los atractivos del certamen es la presencia de integrantes de la delegación argentina que participó este año en los Juegos Panamericanos, que comparten las canchas con jugadores profesionales y amateurs. La propuesta contempla una categoría Pro, rentada, tanto en damas como en caballeros, además de divisiones amateurs A, B y C y un torneo de dobles mixtos.

La actividad continuará este domingo desde las 9, con una nueva jornada de partidos en el predio del Tiro Federal. Se espera así otra jornada de competencia en una disciplina que combina elementos del tenis tradicional con los deportes de playa y que viene sumando participantes en distintos puntos del país.

Con representantes locales, figuras del ámbito nacional y presencia internacional, Berisso se convierte durante este fin de semana en una de las sedes destacadas del beach tennis argentino.

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