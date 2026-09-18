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Betis le ganó al Getafe y quedó como uno de los escoltas de Barcelona

Por Redacción

En el cierre de la sexta fecha de LaLiga de España, Real Betis le ganó por 1-0 al Getafe, con el gol de Abdé y se ubicó como escolta del Barcelona (18) con 15 puntos, al igual que el Real Madrid. En tanto que el Málaga (3), que aún no pudo ganar en el torneo y se mantiene en zona de descenso directo, perdió de local 3-1 con Villarreal (5), que abandonó el último puesto de la tabla. Hoy se abre la séptima fecha del certamen con un solo adelanto: Espanyol-Elche, desde las 16.

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