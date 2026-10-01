Se conoció el tráiler de la película documental sobre el paso de Bilardo por el Sevilla

El ídolo de Estudiantes, y campeón del mundo con la selección argentina en 1986, Carlos Salvador Bilardo volverá a ser protagonista de una película documental que narrará su travesía como entrenador del Sevilla de España durante la temporada 1992-93.

El proyecto toma como punto de partida el libro “Bilardo en Sevilla (y más allá)” del periodista español Roberto Arrocha. La investigación reúne 55 historias que combinan anécdotas, conversaciones, recuerdos y testimonios de la única temporada en la que Bilardo dirigió al conjunto andaluz.

A lo largo del film, se reúnen testimonios de quienes compartieron cancha y vestuario con el Doctor, analizando desde su perfeccionismo obsesivo hasta su costado más humano y supersticioso. Asimismo, se combinan imágenes de archivo con entrevistas actuales, rememorando no solo su etapa dorada en Argentina, sino también su impacto en el fútbol europeo.

Entre las anécdotas contadas por exjugadores y acompañantes de Bilardo en Sevilla, entre ellos los exEstudiantes como Diego Simeone y Miguel Ángel Lemme, se menciona que el Narigón exigía a sus jugadores que, al salir a la calle, no solo vieran, sino que realmente “miraran” lo que sucedía a su alrededor.

También, el extécnico de la selección argentina solía llevar a sus jugadores a una plaza para corregir técnicas de golpeo de la pelota con niños o personas desconocidas, insistiendo constantemente en la repetición. En una ocasión, detuvo una práctica porque un fisioterapeuta estaba sentado en la sombra. Como el resto del equipo estaba bajo el sol, obligó al personal a estar también bajo el calor y los hizo usar chalecos de lana para simular las condiciones de un partido real.

Otra anécdota que aparece en el documental apunta a que Bilardo apareció un día en el entrenamiento sin zapatos y usando zapatillas. Ante la pregunta de sus jugadores sobre el cambio, respondió que, si tenía que pelearse, no quería resbalarse. Finalmente, se menciona que el Doctor llegaba a ponerse pelucas o a disfrazarse de mujer, usando elementos como una mantilla, como parte de su comportamiento peculiar.