Blanco descartado y Ascacibar será evaluado a último momento

Lautaro Blanco está descartado y Santiago Ascacibar será esperado hasta último momento en Boca para la semifinal de Copa Argentina contra Banfield, a jugarse mañana en el estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza.

Blanco no pudo entrenarse a la par durante toda la semana luego de la victoria ante Defensa y Justicia en la última fecha del Torneo Clausura, que le permitió al equipo salir campeón de la Tabla Anual. La decisión del cuerpo técnico es que no viaje con el plantel y descanse de cara a la final de la Copa Sudamericana, el sábado 21.

En cuanto al “Ruso” Ascacibar, sufrió un esguince grado 1 en su rodilla derecha y será evaluado hasta último momento, a falta de un entrenamiento para partir hacia la provincia cuyana.

El ex jugador de Estudiantes recibió una dura patada en la victoria contra Defensa y Justicia por parte del juvenil Valentín Loza, quien lo embistió en el minuto 9 del tiempo de adición, cuando quiso despejar una pelota a la que el volante había llegado antes.

Luego del encuentro, Ascacibar había quedado con dolor y le realizaron estudios médicos, cuyos resultados se conocieron ayer, a pocas horas del decisivo duelo ante el “Taladro”.

La probable formación de Boca para enfrentar a Banfield

La idea del “Vasco” Arruabarrena es repetir el once que salió a la cancha contra el “Halcón” de Varela y pudo conquistar la tabla anual. Sin embargo, las molestias de Ascacibar y Blanco entorpecieron esos planes para la semifinal contra Banfield en la Copa Argentina.

En caso de que Ascacibar no llegue (está más afuera que adentro), hay dos alternativas: ingresa Tomás Belmonte en lo que será un “puesto por puesto”; o suma minutos Tomás Aranda, quien volvió de una larga lesión y podría jugar más adelantado, obligando a redoblar esfuerzos en la marca al capitán Leandro Paredes y Milton Delgado.

Por otro lado, el reemplazante natural de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo será Malcom Braida. Mientras que en la delantera, por segundo encuentro consecutivo, estaría Sebastián Villa en lugar de Leonel Flores.

De esta manera, el probable once de Boca ante Banfield irá con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar/ Tomás Belmonte / Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

buffon, en la despedida de tevez

Por otra parte, el exfutbolista Carlos Tevez confirmó al histórico arquero italiano Gianluigi Buffon como invitado para el partido de su despedida del fútbol, que se realizará en “La Bombonera”: es el tercer jugador anunciado para ese encuentro, que tendrá el duelo entre el equipo de Boca y el de los amigos del “Apache”.

La cuenta oficial de “Apache” en redes sociales lo oficializó ayer y se suma a Martín Palermo y Sergio “Kun” Agüero. El italiano tiene una historia compartida con Carlos Tevez. Fueron compañeros en la Juventus durante dos temporadas (2013-2015) y llegaron juntos a la final de la Champions League 2015 frente al Barcelona, que terminó levantando el trofeo: “Gianluigi Buffon, confirmado para el último baile del Apache”.

Malcom Braida jugará por Blanco y Tomás Belmonte podría ingresar por el “Ruso” Ascacibar