Boca ya se encuentra en Barranquilla y comenzó a preparar la final en suelo colombiano. El plantel realizó ayer por la tarde su primer entrenamiento en el estadio Romelio Martínez, escenario donde juega el Barranquilla FC, equipo que milita en la segunda división local. Con el calor como uno de los factores a tener en cuenta, el Xeneize ajustó su planificación para llegar en las mejores condiciones al partido decisivo.

Instalado en el Hotel Estelar Alto Prado, que funcionará como base de la delegación durante toda su estadía, el cuerpo técnico diagramó una preparación con especial atención a las condiciones climáticas que se esperan para la final. Barranquilla presenta temperaturas elevadas y la adaptación será un aspecto importante en la previa, por lo que Boca decidió trabajar en el mismo horario en el que se disputará el encuentro.

Con una máxima pronosticada de 32 grados para mañana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena entrenó ayer por la tarde y volverá a hacerlo hoy, a la hora de la final. El partido comenzará a las 17.30 de Colombia, las 19.30 de Argentina, y la intención del cuerpo técnico es que los futbolistas puedan familiarizarse con el calor y las condiciones ambientales que encontrarán durante el compromiso.

En cuanto a lo futbolístico, Arruabarrena y su equipo de trabajo también siguieron de cerca la evolución de Milton Delgado y Lautaro Blanco. El mediocampista se recupera de un golpe sufrido durante un entrenamiento, que le provocó un leve esguince de rodilla, mientras que el lateral continúa bajo la observación del cuerpo técnico en la recta final de la preparación.

Además, el Vasco todavía mantiene una incógnita en la mitad de la cancha y de cara al equipo que saldrá desde el inicio. La disputa está entre Alan Velasco y Tomás Aranda, con el juvenil ganando terreno y la posibilidad de regresar a la titularidad en un partido de máxima exigencia. La decisión se terminará de definir en las últimas horas, en función de lo que observe el entrenador durante los entrenamientos.

La agenda de Boca continuará hoy con una nueva práctica en el horario de la final, mientras que mañana, luego del reconocimiento del estadio, se realizará la conferencia de prensa oficial. A falta de confirmación, se espera que Arruabarrena y Leandro Paredes sean los encargados de representar al Xeneize ante los medios.