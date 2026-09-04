Boca apuesta a la rotación pensando en San Pablo

Boca continúa con vida en los tres frentes que disputa durante este semestre y, por ese motivo, Rodolfo Arruabarrena analiza administrar las cargas de varios futbolistas. Luego de eliminar a Vélez, el DT apostaría por una formación alternativa este sábado frente a Gimnasia (M), con la mirada puesta en el duelo del martes ante San Pablo, por la ida de los Cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El plantel xeneize ya se encuentra en la tierra del sol y el buen vino. Tras la clasificación en el certamen federal, la extensa delegación emprendió el viaje de Córdoba hacia Mendoza.

Entre las bajas confirmadas aparece Leandro Paredes. El mediocampista y referente del equipo no pudo completar el encuentro del jueves debido a una molestia en el isquiotibial izquierdo y será preservado con el objetivo de llegar en condiciones al compromiso copero. Su presencia frente al conjunto brasileño es una prioridad para el cuerpo técnico, aunque dependerá de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos.

Más allá de esa situación puntual, todo indica que el Vasco recurrirá a una importante rotación. La exigencia del calendario y la trascendencia del duelo internacional llevan a pensar en una formación con varios cambios para visitar a Gimnasia de Mendoza. En ese contexto, podría darse el estreno como titular de Enner Valencia, quien todavía busca mostrar toda su categoría desde su llegada al club.

Sin embargo, Arruabarrena tampoco pretende repetir experiencias recientes. En el inicio del Clausura, Boca sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Riestra cuando presentó una alineación íntegramente alternativa. Por eso, no se descarta que algunos habituales titulares formen parte del once inicial, especialmente aquellos que lleguen en mejores condiciones físicas.

En cuanto al posible equipo, Álvaro Montero continuaría bajo los tres palos. En defensa, Pellegrino podría reaparecer en lugar de Facundo Herrera, mientras que Dylan Gorosito y Nicolás Figal tendrían chances de ingresar por Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo. En la mitad de la cancha, las ausencias de Paredes y Milton Delgado reducen las variantes, por lo que Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como los principales candidatos para conformar el mediocampo. Kevin Zenón también pelea por un lugar.

En ofensiva, Valencia tendría la posibilidad de ser titular por primera vez. Sus acompañantes saldrían de Sebastián Villa, Alan Velasco y Leonel Flores. El ex Independiente viene atravesando un buen presente tras asumir un mayor protagonismo por la lesión de Tomás Aranda, mientras que los extremos continúan alternándose en la consideración del entrenador.