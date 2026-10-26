Boca avanzó a los playoffs y manda en la tabla Anual

Boca consiguió un triunfo clave ante Independiente. La victoria por 1-0 en Avellaneda no solo le permitió asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, sino también treparse a la cima de la Tabla Anual.

En el campeonato local, el Xeneize alcanzó los 27 puntos en la Zona A, igualó la línea de Defensa y quedó a dos unidades del líder Instituto. De esta manera, el equipo dirigido por Arruabarrena sigue firme en la pelea y llega a la recta final con el objetivo de pelear por el título.

Sin embargo, el mayor premio llegó en la tabla general. Boca alcanzó los 57 puntos y desplazó de la cima a Rosario Central, al que ahora aventaja por una unidad. De todos modos, la posición todavía no está asegurada: Argentinos Juniors suma 54 puntos y tiene un partido pendiente. A su favor, el Xeneize cuenta con una diferencia de gol 11 tantos superior a la del Bicho, un aspecto que podría resultar determinante en la definición.

Así, Boca atraviesa un gran presente y alimenta sus ilusiones en distintos frentes. A la clasificación a los playoffs del Clausura y el liderazgo de la Tabla Anual se suma su reciente acceso a la final de la Copa Sudamericana. Con objetivos importantes por delante, el triunfo ante el Rojo significó mucho más que tres puntos para el conjunto azul y oro.

“se nos están dando las cosas”

Luego del triunfo en Avellaneda, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, analizó la victoria y fue contundente al declarar que “acá con el culo no se gana”, al ser consultado si el equipo venía teniendo una cuota de suerte en los últimos encuentros.

“Obviamente que el partido estaba para uno u otro y se inclinó por nosotros por una pelota parada pero hay que ir a buscarlo y el equipo lo hizo, a veces de la mejor manera y otras no tanto como me gustaría. Facu (Herrera) pudo anticipar en el primer palo. Acá con el culo no se gana”, aseguró el DT.

Por otro lado, sostuvo que “tengo jugadores inteligentes” y que “los resultados ayudan a ganar confianza y a creer en el entrenador”. De todas maneras, aseguró que “nos restan dos meses y esperemos poder llegar a pelear algo” y que “todavía no ganamos nada”. Mientras tanto, “tratamos de vivir el presente, no pensar tanto en el futuro porque nos hace gastar energías”.