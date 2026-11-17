Lautaro Blanco, el futbolista que más minutos disputó en la era Arruabarrena, no tomó parte del primer entrenamiento de la semana que el grupo realizó ayer en Boca Predio.

El lateral izquierdo, que estuvo ausente el sábado frente a Banfield a causa de la fatiga por la acumulación de partidos, no participó junto a sus compañeros del primer trabajo previo a la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

La idea del cuerpo técnico es que se sume a sus compañeros entre hoy y mañana, pero su presencia en once no correría riesgo.

Pese a su ausencia en la semifinal de la Copa Argentina, Blanco es el jugador de Boca que más minutos disputó en lo que va del segundo semestre.

Y la seguidilla de intensos partidos le pasó factura. Más allá de que no presentó ninguna lesión, terminó el partido ante Defensa y Justicia al límite desde lo físico y por eso Rodolfo Arruabarrena acordó cuidarlo el sábado contra el Taladro.

Ayer, después del fin de semana libre, el Xeneize retomó los entrenamientos pensando en el choque contra Atlético Mineiro y Blanco continuó apartado, junto a Rodrigo Battaglia, el otro que no está en su plenitud física.

Lejos de que esta situación sea alarmante, la idea del cuerpo técnico es aumentarle las cargas progresivamente durante la semana para que llegue en óptimas condiciones al partido decisivo del próximo sábado, en la que Boca irá por una corona internacional después de 18 años. Por este motivo, no sería extraño que hoy también realice una práctica especial, distinta a la de sus compañeros, para ir readaptándose a las exigencias.

Para mañana, a más tardar, Lautaro Blanco se sumaría al grupo en el último entrenamiento previo al viaje a Barranqulla.

La idea es que durante las prácticas que Boca realice en Colombia el lateral izquierdo esté a la par.

Esta planificación especial buscará disminuir las posibilidades de que el rosarino se pierda la final debido a la importancia que tiene en el esquema táctico del Vasco Arruabarrena.

El resto de los que jugaron el sábado frente a Banfield y que obtuvieron al pasaje para disputar la final de la Copa Argentina, hicieron trabajos regenerativos con normalidad e irán aumentando las cargas a medida que se acerque el partido ante Atlético Mineiro (dirigido por el ex Estudiantes, Eduardo Domínguez), crucial para las aspiraciones de Boca de volver a levantar un título internacional luego de 18 años. La última vez fue la Recopa Sudamericana de 2008, tras superar a Arsenal de Sarandí.