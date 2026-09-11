Boca: busca sumar en el torneo sin descuidar la Copa

Con la la revancha de Cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo en el horizonte, Boca volverá a poner la cabeza en el ámbito local. Esta noche, desde las 21.30, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Alberto J. Armando, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será televisado por ESPN Premium.

El Xeneize atraviesa un momento de confianza luego de conseguir una valiosa victoria por 1-0 frente al elenco paulista en el partido de ida de los cuartos de final. Sin embargo, puertas adentro saben que no pueden descuidar el campeonato local, donde la pelea por ingresar a los playoffs está más ajustada que nunca.

Boca viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante, un resultado que dejó sabor a poco y que le impidió acomodarse con mayor tranquilidad en la tabla. Actualmente ocupa el último puesto de clasificación a la siguiente fase, aunque varios equipos se encuentran a escasa distancia y cualquier traspié podría hacerlo retroceder posiciones.

Por ese motivo, el cuerpo técnico buscará sumar de a tres, aunque sin perder de vista el compromiso copero de la próxima semana. La cercanía del encuentro ante San Pablo llevaría nuevamente al Vasco a realizar una importante rotación en la formación inicial, preservando a varios de los habituales titulares.

De acuerdo a lo ensayado durante los últimos entrenamientos, Tomás Belmonte sería el único futbolista que repetiría respecto al equipo que salió a la cancha frente al conjunto brasileño. Incluso el arco tendrá modificaciones, ya que Álvaro Montero no estará disponible tras viajar a Colombia por cuestiones personales.

En la defensa regresarían Dylan Gorosito y Matías Satas para ocupar los laterales, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino conformarían la zaga central. La intención del entrenador es darle descanso a varios jugadores que acumulan una importante carga de minutos en las últimas semanas.

En la mitad de la cancha, Belmonte sería acompañado por Williams Alarcón y Carlos Palacios. La ausencia de Camilo Rey Domenech, afectado por una lesión en el aductor, obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en una zona sensible del campo.

Más adelante, el ataque tendría como protagonistas al colombiano Sebastián Villa y al paraguayo Ángel Romero, quienes intentarán abastecer a Enner Valencia. El ecuatoriano tendría una nueva oportunidad desde el arranque para seguir sumando minutos y confianza con la camiseta azul y oro.

Del otro lado estará Central Córdoba, que busca levantar cabeza en el certamen. El Ferroviario, conducido por Sebastián Domínguez, marcha 14° en la Zona A con apenas siete unidades y llega golpeado tras caer como local frente a Independiente. Pese a su irregular campaña, intentará aprovechar la rotación de Boca para dar el golpe en La Bombonera.

Así, entre la obligación de mantenerse en zona de clasificación y la necesidad de administrar cargas pensando en la Sudamericana, Boca afrontará una nueva prueba en una agenda cargada de compromisos decisivos. El objetivo será claro: ganar, sostener el envión anímico que dejó la Copa y llegar con la mejor energía posible al desquite frente a San Pablo.

dos nombres nuevos en la lista de concentrados

Con algunas bajas dentro de la nómina, el entrenador Rodolfo Arruabarrena presentó una lista de 24 futbolistas, donde se destaca el regreso de Milton Giménez. Y la convocatoria de Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe. el primero es volante mixto que también puede jugar por la derecha, pertenece a la categoría 2006 y está en el club desde los seis años. Bacidalupe, por su parte, es delantero y pertenece a la categoría 2007.