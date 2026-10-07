Boca da pelea en todos los frentes con su invicto

Clausura, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Campeón de Liga. que brinda la tabla anual: el Boca de Arruabarrena va por todo gracias a un invicto de 16 partidos.

En el Clausura, está cuarto en el Grupo A con 20 puntos, ya tiene un pie en los playoffs (le lleva 7 puntos a Estudiantes, hoy fuera de la clasificación) y visitará el viernes a Instituto, líder de la zona con 25 unidades. Para ese encuentro en Alta Córdoba, el Vasco poodrá contar con Álvaro Montero en el arco pero deberá reemplazar al desgarrado Alan Velasco. Sebastián Villa, más retrasado en el campo, es una de las opciones, aunque tampoc hay que descartar que el cuerpo técnico guarde titulares para el partido de ida de las semifinales de la Ciopa Sudamericana ante Vasco de Gama, que se jugará en la Bombonera el martes 13. La Sudamericana tiene un plus extra ya que Boca busca cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Además, la Copa Argentina es otro objetivo apatecible, ya que tiene un rival accesible como Banfield en la semifinal, mientras que la otra llave tendrá como protagnistas a Atlético Tucumán y Platense. Finalmente, en la otra competición donde se metió de lleno en la pelea es por el título de Campeón de Liga, que se le entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual.

El triunfo del último viernes 3-0 ante Unión le permitió a Boca llegar a los 50 puntos en la tabla anual, para ubicarse segundo a solo dos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.