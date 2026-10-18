Boca espera por Paredes y recupera a Villa y Velasco

Después de superar a Talleres por 2-1 en la Bombonera para subirse a lo más alto de la Tabla Anual, por el torneo doméstico, Boca enfoca todos sus esfuerzos en la revancha del próximo martes con Vasco da Gama, en el Maracaná, Y en ese sentido, el plantel ya volvió a los entrenamientos. En la práctica de ayer, Rodolfo Arruabarrena recibió varias buenas noticias: Leandro Paredes continúa en franca recuperación; Alan Velasco se entrenó a la par de sus compañeros; mientras que Sebastián Villa lo hará lo mismo hoy.

Velasco había tenido una importante suba de nivel y ocupaba el puesto de Tomás Aranda tras su fractura de peroné, hasta que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre ante Unión.

Si bien su plazo de recuperación era de por lo menos tres semanas, la necesidad del equipo de remontar la serie en el Maracaná y su gran respuesta en la práctica de ayer alimenta la posibilidad de que incluso pueda ser titular. Una cuestión que se delimitará en los próximos días.

Por su parte, Leandro Paredes está cada día mejor y sigue ilusionando con una recuperación heróica a poco más de una semana de haberse desgarrado el isquiotibial derecho contra Instituto, por el Clausura.

El capitán hace un tratamiento con plasma rico en plaquetas y realiza trabajos de campo livianos y supervisados con kinesiólogos en solitario. Su voluntad de arriesgar es clave y el Vasco Arruabarrena será quien tenga la última palabra.

Villa también completó la recuperación del esguince que sufrió en su tobillo derecho durante la ida y tras ausentarse en el triunfo sobre la T, volverá a estar disponible para el cruce en Brasil, sumando otra alternativa para el banco de suplentes.

En paralelo, Rodrigo Battaglia pudo completar sin inconvenientes los 90 minutos y también se postula para el encuentro con Vasco. La delegación, compuesta por 33 jugadores, viajará hoy a las 14 a Río de Janeiro, luego de la práctica en Ezeiza. Y mañana trabajarán en el predio de Flamengo.