Boca está feliz: la alegría xeneize y las reflexiones tras la victoria ante River

Boca está feliz. Se quedó con una nueva edición del Superclásico, aseguró su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y quedó como líder absoluto de la Tabla Anual.

La alegría de los protagonistas xeneizes fue absoluta. “Hicimos un partido más inteligente que River”, expresó el capitán Leandro Paredes, con una sonrisa, una vez finalizado el encuentro.

El mediocampista también contó cómo vivió el grupo la previa del clásico y qué les transmitió a sus compañeros antes de salir a la cancha. “Se lo dije en el vestuario: lo que íbamos a vivir era algo único, que trataran de disfrutar”, relató. Y agregó: “Lo hicimos de la mejor manera, así que estamos felices”.

A la hora de analizar el desarrollo del partido, Paredes destacó la inteligencia del equipo para administrar la ventaja y llevarse los tres puntos. “Podríamos haber hecho algún que otro gol más, pero fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y lo importante era ganar. Estamos a un paso”, sostuvo.

En relación con el tumulto que se produjo sobre el final y las distintas situaciones que marcaron el encuentro, el capitán le restó protagonismo a las polémicas y priorizó el resultado. “Esto es un clásico y siempre fue así. Lo importante es que ganó Boca, la gente está feliz y estamos a un paso”, afirmó.

Por último, se refirió a los objetivos que persigue el Xeneize en el cierre de la temporada y remarcó que todavía queda camino por recorrer. “El objetivo era pelear todas las competiciones hasta el final y lo estamos haciendo. Estamos muy cerca de todo, pero todavía no hemos conseguido nada. Vamos por buen camino. Ganamos porque hicimos un partido mucho más inteligente”, concluyó.

“En el vestuario le dije a los chicos que íbamos a vivir algo único”, expresó Leandro Paredes

En la misma sintonía se manifestó Milton Delgado, una de las grandes figuras de la tarde a orillas del Riachuelo. El volante, que tuvo una actuación destacada en la mitad de la cancha, evitó quedarse con los méritos individuales y resaltó el trabajo colectivo. “La figura fue el equipo. Jugamos un gran partido de entrada. Sabíamos que iban a querer coparnos la mitad de cancha y estos partidos se juegan con el corazón. Estoy muy contento”, expresó.

Además, el juvenil tuvo un reconocimiento especial para los hinchas, que acompañaron al equipo durante toda la jornada. “Esta gente es hermosa, pierda, gane o llueva, está. Le agradecemos a la gente por estar en todos lados”, manifestó.

Con la mirada puesta en los próximos compromisos, Delgado pidió mantener la misma línea de trabajo y no perder de vista los objetivos. “Paso a paso y partido a partido. Ahora tenemos otra final. Este grupo lucha por todo”, aseguró.

También fue consultado por las palabras que Paredes les había dedicado a sus compañeros antes del Superclásico y coincidió con el mensaje de su capitán. “Leandro lo dijo porque jugó en todos lados y sabe que esta gente linda está siempre, ganes, pierdas o llueva. Le agradecemos a los hinchas”, explicó.

Por último, el mediocampista se refirió a su presente y a la posibilidad de que Boca hubiera conseguido una diferencia mayor en el marcador. “Siempre estoy mejorando, aportando desde donde me toque y contento por el grupo”, señaló. Y sobre las oportunidades para ampliar el resultado, agregó: “Buscamos, pero no se dio. Siempre queremos hacer goles y ganar todo lo que podamos”.

De esta manera, los protagonistas celebraron el triunfo azul y oro en una nueva edición del Superclásico argentino, que le dejó una sonrisa para comenzar la semana de una manera diferente a los de la Ribera.