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SE VIENE EL SUPERCLÁSICO

Boca: Flores iría al banco y la duda es Velasco o Villa

El Vasco deberá resolver si opta incluir al juvenil o al colombiano. La otra opción que maneja el entrenador es la presencia del ex Independiente, de ser así, cambiaría de esquema. Vuelve Blanco
Clima distendido en Boca, a la espera del superclásico del domingo / X

Por Redacción

De cara al partido trascendental ante River, el delantero de Boca, Leonel Flores, podría empezar desde el banco de suplentes en Superclásico que se disputará el próximo domingo desde las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene casi todo listo de cara a su primer enfrentamiento con su clásico rival luego de más de 10 años, pero la gran duda está en quién acompañará en ofensiva al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Si bien en los últimos partidos quien ocupó ese lugar fue Flores, el juvenil podría salir del once titular luego de tener un bajo rendimiento en los últimos partidos, con respecto a lo que tenía acostumbrado al entrenador.

Arruabarrena analiza las posibles alternativas para encarar el partido decisivo, que incluyen al colombiano Sebastián Villa, quien muestra buenos ingresos desde el banco, como por ejemplo ante Independiente, partido en el que asistió a Facundo “Jagger” Herrera para que convirtiera el tanto de la victoria sobre el final del partido.

La otra opción que maneja sería Alan Velasco, que hizo lo propio con buenos rendimientos, aunque como titular en Avellaneda. Ambos aprovecharon los minutos que les brindó el entrenador, quien varió la dupla atacante tanto en la Copa Sudamericana como en el fútbol local, con el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

El juvenil Flores no ha tenido buenos rendimientos, por lo que podría arrancar como suplente

A pocos días del Superclásico frente River, Boca se entrenó en el predio de Ezeiza con la nueva pelota que debutará el domingo 1° de noviembre.

El encuentro será clave para ambos equipos con la necesidad de ganar para llegar a sus objetivos correspondientes, ya que cayó en momento definitorio del campeonato, donde el “Xeneize” está primero en la tabla anual junto con Argentinos Juniors e irá por un nuevo triunfo que le permita quedar cada vez más cerca del título de Campeón de Liga.

El Millonario, por su parte, se acomodó en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y mantiene una mínima chance de pelear incluso por el título de Campeón de Liga, aunque depende de un verdadero milagro por la cantidad de resultados que se deben dar a su favor.

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