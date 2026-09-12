Boca: hizo todo simple, ganó y se prendió en la pelea

En una noche que le fue ampliamente favorable, el equipo alternativo de Boca (el Vasco Arruabarrena preservó a todos los habituales titulares para la revancha del martes ante San Pablo, por la Copa Sudamericana), le ganó casi sin despeinarse a Central Córdoba por 3-0 y se prendió en la lucha por los primeros puestos del Grupo A del torneo Clausura.

El paraguayo Ángel Romero, en dos ocasiones (el segundo, un verdadero golazo) y el ecuatoriano Enner Valencia convirtieron los goles del partido. El dato color es que el Vasco hizo debutar a dos chicos surgidos de la cantera: el lateral Matías Satas y el delantero (goleador de la reserva), Rodrigo Bacidalupe.

Boca cerró un primer tiempo casi perfecto. Porque en una ráfaga de once minutos, sacó dos goles de diferencia y definió prácticamente el pleito ante Central Córdoba.

El trabajo del equipo del Vasco fue de mejor a mayor. Se plantó de manera inteligente en el campo de juego a partir del despliegue del chileno Alarcón; del sincronizado movimiento de Belmonte y Palacios en la recuperación y con libertad para crear; a las corridas del paraguayo Ángel Romero por la derecha, y a la permanente rotación en ataque de Villa y Valencia.

Así, Boca logró inaugurar el marcador a los 5. Sebastián Villa encontró espacios por la izquierda; abasteció a Blanco que llegó a la carrera, centro al corazón del área para la entrada de Romero, que definió de zurda ante la salida de Aguerre.

El Ferroviario sintió el golpe. Sin embargo, logró reaccionar al minuto de juego, con un remate cruzado de Barrera después de aprovechar un desacierto de Gorosito.

Sin embargo, Boca siguió mostrando un juego más sincronizado. Y a los 11 se produjo el bautismo de gol para Enner Valencia.

Romero fabricó espacios para la derecha y habilitó a Gorosito; el juvenil, entrando en velocidad, sacó un centro que fue capitalizado por el ecuatoriano, que definió debajo del arco y sin marca.

En la segunda parte, Boca no pasó sobresaltos, a pesar de que el Ferroviario avisó con un par de remates de larga distancia. Mantuvo su libreto y la ambición ofensiva. Y a los 11, nuevamente Ángel Romero, la figura de la noche, le bajó la persiana al partido con un soberbio derechazo. Y sobre el cierre del encuentro (a los 44), llegó el descuento del juvenil Martín Cuitiño.