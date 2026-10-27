Boca-Mineiro: La venta de entradas tiene fecha

La Conmebol confirmó que el martes 3 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

La venta se realizará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo estará repartido de forma equitativa entre hinchas de ambos clubes.

Además, los hinchas ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con sus datos para recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que pueda comprar cada espectador, lo cual aún no fue revelado.

Boca viajará a Colombia para enfrentarse a Atlético Mineiro en búsqueda de la tercera Copa Sudamericana de su historia, al haber sido bicampeón en 2004 y 2005, y los hinchas que quieren acompañarlo ya recibieron las primeras noticias por parte de la Conmebol.

La entidad madre del fútbol sudamericano estará a cargo del reparto de entradas, sin participación de las instituciones, y las pondrá a la venta el martes 3 de noviembre a través de una plataforma oficial.

Con tickets distribuidos de forma igual, con 12.000 generales y 40.000 plateas para cada club, la venta será realizada de forma exclusiva en una plataforma abierta, especialmente para esta ocasión, en la cual los espectadores ya pueden registrarse.