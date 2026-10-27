Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Boca-Mineiro: La venta de entradas tiene fecha

Archivo

Por Redacción

La Conmebol confirmó que el martes 3 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

La venta se realizará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo estará repartido de forma equitativa entre hinchas de ambos clubes.

Además, los hinchas ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con sus datos para recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que pueda comprar cada espectador, lo cual aún no fue revelado.

Boca viajará a Colombia para enfrentarse a Atlético Mineiro en búsqueda de la tercera Copa Sudamericana de su historia, al haber sido bicampeón en 2004 y 2005, y los hinchas que quieren acompañarlo ya recibieron las primeras noticias por parte de la Conmebol.

La entidad madre del fútbol sudamericano estará a cargo del reparto de entradas, sin participación de las instituciones, y las pondrá a la venta el martes 3 de noviembre a través de una plataforma oficial.

Con tickets distribuidos de forma igual, con 12.000 generales y 40.000 plateas para cada club, la venta será realizada de forma exclusiva en una plataforma abierta, especialmente para esta ocasión, en la cual los espectadores ya pueden registrarse.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?