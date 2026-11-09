Boca: ¿Qué títulos jugará tras ser el mejor del año?

En una era del fútbol del argentino caracterizada por la masividad de títulos que se ponen en juego, la coronación de Boca como el mejor equipo de la temporada, le abrió varias chances al Xeneize de sumar algunas estrellas en el futuro inmediato.

Más allá de que aún puede sumar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y, de superar a Banfield, la Copa Argentina, la escuadra azul y oro ya sabe que con la coronación de ayer disputará (probablemente el año que viene), la Supercopa Internacional, frente a quien resulta ganador del Trofeo de Campeones que disputarán antes de fin de año Belgrano como ganador del Torneo Apertura 2026 y quien obtenga el actual Torneo Clausura.

Pero eso no es todo, de ganar la Supercopa Internacional, se asegurará el boleto a la Recopa de Campeones, el nuevo trofeo que se disputará a partir de 2027 y del cual participarán el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.

De esta manera, el club de la Ribera podría cerrar de gran manera el 2026 y encarar un 2027 donde, además de tener la revancha en la Copa Libertadores, podría seguir incrementando su lista de títulos de la mano de Rodolfo Arruabarrena, la cual llegó a la suma de 75 estrellas contabilizando campeonatos de la era amateur y profesional.

EL GOL DE VALENCIA ROMPIÓ UN RÉCORD MUNDIAL

La conquista del delantero ecuatoriano Enner Valencia sirvió para algo más que otorgarle un título tras tres años al Xeneize, ya que sin saberlo, el atacante de 37 años al anotar el 1-0 a los 96’, convirtió en el gol más tardío de la historia del fútbol argentino para definir un campeonato, pero a su vez es el gol convertido más tarde para lograr una coronación en la historia del fútbol teniendo en cuenta las diez ligas más grandes del planeta.

Así, el ex jugador de Emelec, Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahçe e Inter de Porto Alegre, pasó a la historia en la tarde de sábado en la Bombonera, no sólo para las páginas de la institución azul y oro, si no también del fútbol mundial.

Con su agónica conquista, el ex hombre de la Selección de Ecuador, dejó atrás la conquista de Patrick Andersson con el Bayern Munich para que los bávaros conquisten la Bundesliga 2000/01 y la de Sergio Agüero con los colores del Manchester City ante el Queens Park Rangers, para que los Citizens se coronaran campeones en la Premier League a los 93’ para cortar una sequía de 43 años sin títulos de la liga inglesa para la escuadra celeste de Manchester.