Boca-Racing tiene fecha mientras sigue la protesta

La Copa Argentina sigue adelante con su cronograma habitual, pese a que todavía existe una situación por resolver: el reclamo de Vélez por la inclusión de seis extranjeros en el equipo de Boca. Es cierto que existe una situación reglamentaria que hay que definir, pero también es cierto que la AFA oficializó el partido de cuartos de final entre el Xeneize y Racing, a jugarse el domingo 27 de septiembre. La lectura que todos hacen es que el Tribunal no le daría lugar a la protesta de Vélez.

La particularidad es que el partido todavía no tiene una certeza absoluta desde el punto de vista deportivo. El club de Liniers reclamó formalmente ante el Tribunal de Disciplina que se le otorgue la clasificación a cuartos y que Boca quede eliminado, a raíz de la inclusión de seis extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final disputado en Mendoza, uno más de los permitidos por el reglamento.

El reclamo que presentó Vélez continúa su curso y, por ahora, no existe resolución. El Tribunal recibió la presentación de el Fortín y, tal como estaba previsto, hoy se le dará vista a Boca, que tendrá la posibilidad de realizar el correspondiente descargo y presentar los argumentos de su defensa. Después de ese paso, recién ahí el organismo podrá avanzar hacia una definición de la situación.

Mientras tanto, la AFA incluyó a Boca en el cronograma de los cuartos y programó oficialmente el cruce con Racing para el domingo 27.