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LA COPA ARGENTINA, SUDAMERICANA, EL CLAUSURA Y EL CAMPEÓN DE LIGA

Boca sueña con alzarse con la cuádruple corona

Tras eliminar a Racing de la Copa Argentina, y estirar su racha invicta, el equipo del Vasco tiene por delante la chance de sumar títulos
Boca viene entonado y quiere cerrar el año logrando cuatro títulos

Por Redacción

Todavía perduran los ecos del triunfo épico de Boca sobre Racing, con tres goles del atacante ecuatoriano Enner Valencia y meterse en las semifinales de la Copa Argentina, donde ahora lo espera Banfield. Sin embargo, y más allá de eso, el equipo del Vasco Arruabarrena consiguió estirar su gran invicto y además, mantiene vivo el sueño alzarse con una histórica cuádruple corona.

Esto se debe a que el “Xeneize” está metido de lleno tanto en en el certamen federal como así también en la Copa Sudamericana (está en semifinales), el Torneo Clausura y el título de Campeón de Liga.

En la Copa Argentina, eliminó a Racing tras remontar una desventaja de dos goles y avanzó a semis, donde se medirá con Banfield, que lo dirige Pedro Troglio.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el quipo del Vasco viene de dejar en el camino al San Pablo para también avanzar a semifinales, instancia en la que se enfrentará con el Vasco da Gama, también de Brasil.

Esta competencia cobra una gran importancia para Boca, ya que le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. Y en caso de levantar el trofeo, obtendrá el derecho a enfrentar al próximo campeón de la Copa Libertadores, por la Recopa Sudamericana.

Por último, a Boca se le presenta una doble oportunidad con el campeonato local y esto ocurre porque podría consagrarse en el Torneo Clausura, donde marcha quinto en la Zona A con 17 puntos y, a través de la tabla anual, que le otorga el título de Campeón de Liga a fin de año al equipo que culmine primero.

Como si esto fuera poco, Boca llega a esta parte final del año con un increíble invicto de 15 partidos que comenzó a principios de agosto con el empate ante Newell´s, en el Coloso Marcelo Bielsa.

El domingo pasado, contra Racing parecía que la racha llegaba a su fin, ya que perdía 2-0 a los 72 minutos, pero pudo dar vuelta la historia con un coraje increíble, los cambios afortunados y gracias al triplete del delantero ecuatoriano Enner Valencia, la gran figura del encuentro de Rosario.

En el corto plazo, Boca tendrá por delante dos partidos del Torneo Clausura (Unión, el viernes que viene, e Instituto, el viernes 9, en Córdoba, antes del encuentro de ida ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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