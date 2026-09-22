Boca tiene días y horarios para las semis contra Vasco da Gama

Las semifinales de la Copa Sudamericana ya tienen definidos sus cruces y Boca será el único representante argentino en esta instancia, donde buscará una nueva final luego de tres años, contra Fluminense por la Copa Libertadores en 2023.

La CONMEBOL lo confirmó a través de sus páginas oficiales, donde el “Xeneize” se medirá con Vasco da Gama por el partido de ida el 13 de octubre en el estadio Alberto J. Armando; mientras que la revancha está prevista para el 20 de octubre en Brasil, pero con estadio a confirmar, debido a que el recinto conocido como São Januário no cuenta con la capacidad mínima que establece la organización para la instancia que se jugará. Ambos encuentros serán a las 21:30 horas.

En la otra llave, de la cual saldrá el rival que se enfrentará el ganador entre Boca y Vasco da Gama, Atlético Mineiro (lo dirige el ex Estudiantes Eduardo Domínguez) y Montevideo City Torque (su DT es el ex Gimnasia, Marcelo Méndez) se enfrentarán en el primer partido el miércoles 14, a las 21:30, en el estadio Arena MRV ubicado en Belo Horizonte, y el partido definitorio será una semana después, el 21 de octubre desde las 19, en Montevideo.