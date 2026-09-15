Boca: va por el pasaporte a las semis de la Copa

Boca visitará esta noche al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí, contará el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González, tendrá la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de DSports.

Para Boca es la máxima pretensión para 2026. Necesita ganar un título y si es a nivel internacional mucho mejor luego de la temprana salida de River. Pero sabe que enfrente tiene a otro favorito por lo que algunos dicen “final anticipada”.

Sin Jonathan Calleri, el entrenador tricolor -el exseleccionador de Brasil Dorival Júnior- deberá mover piezas en ataque para suplir el agujero que deja Calleri, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

La joven promesa Gustavo Santana, de 21 años, se perfila como alternativa para alinear como centrodelantero en el partido de vuelta de esta eliminatoria de cuartos de final.

“Tendremos que convivir con esa situación, aunque (Calleri) es un jugador importante, el capitán del equipo”, dijo Dorival Júnior.

El atacante Luciano, por otra parte, estaría disponible tras superar molestias en la zona posterior del muslo izquierdo.

El ganador de la serie enfrentará en las semifinales al triunfador entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que deciden su eliminatoria hoy en Rio de Janeiro tras un empate 0-0 en Bogotá.

CARA Y CRUZ

San Pablo y Boca llegan al partido tras resultados opuestos en sus ligas domésticas. El sábado, el equipo brasileño perdió 2-0 el derbi contra el Palmeiras en el Brasileirão, en el que se ubica en el undécimo puesto, con 33 puntos en 26 partidos. Está lejos de los dos grandes candidatos al título: Flamengo, con 57 unidades, y Palmeiras, con 56.

“Me responsabilizo por la situación”, dijo Dorival Júnior, cuestionado por resguardar piezas en el duelo contra sus vecinos y elegir un once inicial alternativo.

También con una alineación llena de cambios, Boca tuvo mejor suerte. El conjunto entrenado por Rodolfo Arruabarrena derrotó 3-1 el viernes a Central Córdoba en el torneo Clausura, en el que ocupa el quinto lugar de su grupo.

“SOMOS BOCA”

El Vasco dejó claro que los suyos visitarán el Morumbi con la idea de hacer mucho más que defender la ventaja obtenida la semana anterior con gol del uruguayo Miguel Merentiel.

“Somos Boca y tenemos que ganar”, dijo en conferencia de prensa el técnico, en alusión a la exitosa historia del club auriazul, con seis títulos de la Copa Libertadores y dos de la Copa Sudamericana. Queremos ser protagonistas”, destacó.

Una buena noticia para él es la recuperación de Milton Delgado, tras problemas musculares, para jugar en el mediocampo junto al campeón mundial Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

Si de historia se trata, de todos modos, Sao Paulo no se queda atrás, con tres Libertadores y una Sudamericana, entre otros trofeos internacionales

Boca llega a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en “La Bombonera”, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

De esta manera, el equipo de La Ribera dio un gran paso en la búsqueda de su primera clasificación a las semifinales de esta competencia desde la edición de 2014.

San Pablo, por su parte, no solo cayó en la ida contra Boca, sino que en el Brasileirao perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras y cayó a la undécima posición.