Llegó la hora del “partido del año“ para Boca. Es hoy. Es que se enfrentará con Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El encuentro se llevará a cabo desde las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, contará el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García, tendrá la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.

Boca llega a este crucial enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que con Rodolfo Arruabarrena como técnico consiguió una regularidad que le permitió dar pelea hasta el final en todos los frentes en el presente semestre.

El equipo de La Ribera no solo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, sino que también está clasificado para el partido decisivo en la Copa Argentina y en los playoffs del Torneo Clausura. Pero el partido de esta noche es el más importante de todos. Y lo sabe.

En lo que respecta al 11 titular, la única incógnita es la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera.

En caso de quedarse con la victoria, Boca cortará con una extensa sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración en competencias de este tipo se dio en la Recopa Sudamericana 2008.

Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un delicado momento, ya que, si bien marcha séptimo en el Brasileirao, cayó en sus últimas tres de sus últimas cuatro presentaciones y perdió mucho terreno en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El equipo brasilero, que tiene como técnico al argentino Eduardo Domínguez, quiere cortar con la seguidilla de caídas en finales internacionales, debido a que en 2024 perdió en el partido decisivo de la Copa Libertadores y el año pasado fue derrotado por Lanús en el de la Copa Sudamericana.

El Xeneize quiere convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana. Tiene dos y de ganar será el máximo ganador del este torneo. La primera fue en 2004 y la segunda al año siguiente, en 2005.

A partir de allí, nunca pudo volver a ser protagonista en la mencionada competición, destacándose solo las semifinales alcanzadas en el 2014, cuando cayó frente a River, su clásico rival.

Sus más de dos décadas sin títulos en esta competencia permitieron que Boca sea alcanzado por varios equipos en la cima de la tabla.

El primero en alcanzarlo fue Independiente, con sus consagraciones en 2010 y 2017. Luego fue el turno de Athletico Paranaense de Brasil, que gritó campeón en 2018 y 2021, y en los años siguientes se sumaron Independiente del Valle (2019 y 2023) y Liga de Quito (2009 y 2023), ambos de Ecuador.

El último equipo que se sumó a la lista de bicampeones en la Copa Sudamericana fue Lanús. Primero levantó este trofeo en el 2013, cuando venció a Ponte Petra de Brasil, mientras que el año pasado volvió a coronarse luego de una dramática final en la que superó al Atlético Mineiro por penales.

De esta manera, Boca tendrá una oportunidad inmejorable para volver a quedar en soledad como el máximo ganador de la Copa Sudamericana.