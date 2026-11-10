Boca va por todo: buscará ganar cuatro coronas más

Mientras el plantel volverá a los entrenamiento recién mañana por la tarde, aún perduran los ecos de la flamante coronación como campeón de Liga 2026, que se produjo el sábado pasado después de una emocionante y agónica definición y cuya victoria sobre Defensa y Justicia llegó en tiempo de descuento gracias al gol del ecuatoriano Enner Valencia.

De esta manera, Boca consiguió el primero de sus objetivos. Y no se conformará con ello, ya que la frase que surgió el sábado por la noche es que “Vamos por todo”.

Así, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen en carrera de cara a su objetivo de conseguir la quíntuple corona para cerrar un 2026 inolvidable con las posibles conquistas que tiene por delante: el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

El próximo desafío de Boca será este sábado, cuando se enfrente con Banfield a partir de las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. Y en la que Platense, dirigido por Martín Palermo, espera por el ganador de este cruce para definir el título

Solo una semana después, es decir, el 21 de noviembre, Boca se enfrentará con Atlético Mineiro, en Barranquilla, Colombia, en la gran final de la Copa Sudamericana, donde buscará cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Una vez finalizada su participación en la Copa Sudamericana, Boca tendrá un durísimo enfrentamiento con Independiente Rivadavia de Mendoza en “La Bombonera”, por los octavos de final del Torneo Clausura.

En caso de consagrarse en esta competición, conseguirá la clasificación al Trofeo de Campeones, con el que podría ponerle un broche de oro al 2026.

SE AGOTARON LAS ENTRADAS PARA LA SEMIFINAL CON BANFIELD

Luego de salir campeón de la tabla anual, Boca pasa de página y ya piensa en el duelo del sábado, que lo tendrá enfrentando a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, en Mendoza. Las entradas ya fueron publicadas y se agotaron en apenas 16 minutos. El buen momento de forma que atraviesa el Xeneize y la chance de visitar el interior del país, algo que no ocurre tan seguido, forman parte de la efervescencia por la que las localidades se terminaron rápidamente.