Boca volvió al país y pone la mente en el Rojo

Poco a poco, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, comienza a dejar atrás los festejos y la satisfacción por haber sacado boleto para la gran final de la Copa Sudamericana que se disputará el próximo 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Con un andar inmejorable y manteniéndose con vida en todos los frentes, ahora el próximo objetivo para la escuadra azul y oro será conservar el liderazgo en la tabla anual de la Liga Profesional, que desde este otorga de manera oficial, además de la clasificación a las copas del año que viene, una estrella.

Para lograr dicho propósito, el Xeneize depende de si mismo, ya que es líder con 54 unidades, las mismas que Argentinos Juniors, pero supera al Bicho por diferencia de gol. El primer escollo para acercarse a dicho objetivo será Independiente, a quien visitará el domingo a las 17:00 hs en el estadio Libertadores de América.

Luego de lo que fue el día de descanso para el plantel tras su llegada de Brasil, el equipo de la Ribera retornará a las prácticas en Boca Predio hoy y allí el Vasco comenzará a diagramar la táctica y estrategia para el encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura ante el Rojo.

A poco menos de un mes de volver a disputar una final de Copa Sudamericana, el DT xeneize deberá cuidar muy bien las cargas de sus dirigidos para no tener que lamentar bajas para el gran objetivo de cara a fin de año, como es el trofeo continental que se pondrá en juego en suelo colombiano. Por ello, es que el entrenador para el duelo en Avellaneda elegiría resguardar a varios de los futbolistas que habitualmente son titulares, también en vistas a que en la fecha 16 tendrá el Superclásico del fútbol argentino frente a River.

Ilusión con que Aranda pueda estar disponible para la final

Si bien quedan varias semanas por delante y la recuperación del juvenil es larga, tras la clasificación a la final, desde el Xeneize se ilusionan con poder sumar a Tomás Aranda como alternativa en el plantel de Rodolfo Arruabarrena. El delantero de 19 años, se recupera de una fractura de peroné y viene respondiendo de buena manera en cada de una de las etapas de rehabilitación, con lo cual en el conjunto azul y oro, pese a la complejidad del caso, ya no ven como imposible su presencia en Barranquilla.