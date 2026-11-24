Tras asegurar su clasificación en una tarde vibrante en el Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia ahora puso la mirada en la próxima instancia del Torneo Clausura. El equipo conducido por Ariel Pereyra derrotó 4-2 a Newell's en el tiempo extra —luego de igualar durante los noventa minutos reglamentarios— gracias a las conquistas de Nacho Fernández, Ignacio Miramón, Franco Escobar en contra y el tanto definitivo de Matías Melluso.

Con el boleto en mano hacia los cuartos de final, el plantel albiazul aguarda por la resolución de la llave que protagonizarán Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El enfrentamiento quedó confirmado para este miércoles a partir de las 21 en La Bombonera, debido a que la dirigencia Xeneize no solicitó ningún cambio en el cronograma oficial pese a su reciente consagración en la Copa Sudamericana.

El vencedor del duelo en territorio porteño se medirá ante el conjunto tripero el próximo domingo 29, jornada estipulada para dar continuidad a la etapa decisiva del certamen doméstico.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol entró en su instancia decisiva con el inicio de los playoffs, donde ya se conoce a seis de los ocho clasificados a los cuartos de final.

El primer equipo en conseguir la clasificación fue Vélez, que sufrió y mucho para eliminar por penales a Belgrano de Córdoba, que es el último campeón del fútbol argentino.

Su rival en los cuartos de final será Independiente, que el sábado por la tarde dio el golpe en La Paternal para eliminar a Argentinos Juniors gracias al triunfo por 2-1.

Del mismo lado de la llave sobrevivieron Instituto de Córdoba y River, que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.

El equipo cordobés consiguió la clasificación gracias a su victoria 2-1 sobre Huracán, mientras que el "Millonario" venció 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental.

El tercero de los cruces definidos es el de Rosario Central contra Barracas Central, que consiguieron la clasificación gracias a sus respectivos triunfos 3-1 contra Gimnasia de Mendoza y 1-0 frente a Defensa y Justicia.