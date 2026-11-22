Tras la consagración en la Copa Sudamericana, Boca se aseguró un lugar en la próxima Recopa Sudamericana, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores. El rival se conocerá el próximo sábado, cuando Estudiantes y Palmeiras se midan en Montevideo por el título continental y definan quién será el adversario del Xeneize en la disputa por un nuevo trofeo.

La conquista internacional le permitió al conjunto de la Ribera cortar una sequía de 18 años sin títulos continentales y volver a meterse en una competencia que reúne a los campeones de las dos principales copas de Sudamérica. Aunque todavía resta confirmar el día y el horario, la definición está prevista para mediados de febrero y tendrá nuevamente a Boca en la escena internacional.

A diferencia de las finales de Libertadores y Sudamericana, la Recopa mantiene su formato de ida y vuelta, por lo que el título se resolverá en dos encuentros. El primero se jugará en La Bombonera o en el Arena MRV, mientras que la revancha tendrá como escenario el Nubank Parque o UNO, dependiendo de quién se consagre en Montevideo. De esta manera, el Xeneize tendrá la posibilidad de definir la serie ante su gente o en condición de visitante, según el rival que le toque.

Será la sexta participación de Boca en la Recopa Sudamericana, un certamen en el que se convirtió en el máximo ganador, con cuatro títulos y un subcampeonato. Su primera conquista llegó en 1990, cuando derrotó 1-0 a Atlético Nacional. En 2004 estuvo cerca de sumar otra estrella, pero cayó por penales 4-2 ante Cienciano, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

La revancha llegó al año siguiente, con una victoria ante Once Caldas por un global de 4-3. En 2006 repitió la conquista frente a San Pablo, con idéntico resultado en la serie, mientras que en 2008 cerró su última participación hasta el momento con un triunfo por 5-3 en el global ante Arsenal de Sarandí.

Ahora, después de volver a levantar un título internacional, Boca tendrá la oportunidad de ampliar su historia en la Recopa y sumar una nueva conquista continental.