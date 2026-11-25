La Asociación del Fútbol Argentino tendría definida las coordenadas para el partido decisivo de la Copa Argentina 2026. A falta de la confirmación oficial por parte de los canales institucionales, Boca Juniors y Platense se enfrentarían el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Los datos fueron publicados por periodista partidarios del Xeneize de los canales TyC Sports y ESPN.

El encuentro definirá al campeón del certamen federal luego de que el conjunto de la Ribera dejara en el camino a Banfield y el equipo de Vicente López hiciera lo propio frente a Atlético Tucumán en las instancias previas.

La posible resolución sobre el escenario y el día del partido provocó reclamos inmediatos, especialmente en el entorno de Platense. La mayoría de los simpatizantes del club residen en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano bonaerense, motivo por el cual habían solicitado a la organización que la sede estuviera ubicada a una menor distancia.

A la cuestión geográfica se suma el escaso margen de tiempo para organizar el traslado. Al fijarse el compromiso para un día hábil dentro de exactamente una semana, los hinchas expresaron su descontento en las redes sociales hacia las autoridades del torneo por las dificultades logísticas y económicas que implica viajar a otra provincia en estas condiciones.

En la vereda de Boca Juniors, la situación presenta otras particularidades. Si bien el club cuenta con seguidores en distintas regiones del país que facilitan la convocatoria en el interior, la programación representa un inconveniente deportivo para el cuerpo técnico.

El viaje al norte argentino se superpone con la etapa de definición del Torneo Clausura. Si el equipo avanza en la competencia local, deberá afrontar la final de la Copa Argentina en el lapso comprendido entre los cuartos de final y las semifinales del campeonato, lo que reducirá los días de recuperación entre partidos.